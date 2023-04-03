Риелтор Коноплев: квартира в Москве не может стоить меньше 5 млн рублей

Цена на жилье в столице зависит от многих факторов: расположения, типа домостроения, качества ремонта Фото: Артем КИЛЬКИН

Столичный риелтор Евгений Коноплев в беседе с «Мослентой» предупредил об опасности покупки дешевых квартир в Москве. По его словам, если цена находится на очень низком уровне, то жилье имеет «неприятные нюансы».

Эксперт по продаже недвижимости пояснил, что цена на жилье в столице зависит от многих факторов: расположения, типа домостроения, качества ремонта. Наличие школ, детских садов, магазинов и транспортной доступности также являются важными факторами при выборе дома.

По его словам, квартира в нормальном состоянии не будет стоять меньше пяти миллионов рублей. Все остальные варианты – это, в лучшем случае, апартаменты, которые не позволяют получить московскую регистрацию.

Коноплев порекомендовал быть осторожными при выборе жилья и не экономить на такой серьезной покупке.

Ранее KP.RU писал, что самое дорогое жилье премиум-класса продают в Москве за 1,6 млрд рублей. Площадь недвижимости составляет более 687 кв. метров.

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