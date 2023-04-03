Тишковец: 3 апреля температура в Москве превысит климатическую норму на 3-4 градуса

В Москве в понедельник температурный фон окажется на 3-4 градуса выше нормы климата Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве в понедельник, 3 апреля, воздух прогреется до +12…+14 градусов, что на три-четыре градуса выше климатической нормы. Во второй половине дня в городе ожидается дождь, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца.

«Температурный фон окажется на 3-4 градуса выше положенной в начале апреля климатической нормы», - уточнил он.

По словам метеоролога, сегодня столичный регион окажется под влиянием теплого сектора южного циклона. Небо затянут облака, а дожди начнутся примерно с 15 часов. Атмосферное давление немного вырастет и составит 748 мм ртутного столба. В городе будет дуть ветер восточной четверти со скоростью 3-8 метров в секунду.

Ранее KP.RU писал, что сухая и солнечная погода до +13 градусов ожидается в Москве на этой неделе. В городе будет постепенно повышаться атмосферное давление: к выходным столбики барометров достигнут отметки в 760 мм ртутного столба.