В Москве выявили 909 новых случав заражения COVID-19 за сутки

С начала пандемии в Москве выявили 3 481 182 случая COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали менее тысячи заразившихся коронавирусной инфекцией: заболели 909 человек. Днем ранее в столице выявили 1358 инфицированных COVID-19, сообщили на портале стопкоронавирус.рф в понедельник, 3 апреля.

Госпитализация потребовалась для 93 горожан, 989 пациентов успешно прошли лечение, вирус унес жизни восьми человек. Всего с начала пандемии в Москве выявили 3 481 182 случая COVID-19, 3 286 540 пациентов выздоровели, 48 480 человек умерли от осложнений и последствий болезни.

В России за 24 часа новой коронавирусной инфекцией заразились 7836 человек. В стационары попали 528 жителей страны, 7737 пациентов вылечились после болезни, 34 россиянина скончались.

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