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НовостиОбщество3 апреля 2023 8:53

В Москве выявили 909 новых случав заражения COVID-19 за сутки

Госпитализировали 93 человека, 989 пациентов выздоровели, восемь жителей умерли
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
С начала пандемии в Москве выявили 3 481 182 случая COVID-19

С начала пандемии в Москве выявили 3 481 182 случая COVID-19

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали менее тысячи заразившихся коронавирусной инфекцией: заболели 909 человек. Днем ранее в столице выявили 1358 инфицированных COVID-19, сообщили на портале стопкоронавирус.рф в понедельник, 3 апреля.

Госпитализация потребовалась для 93 горожан, 989 пациентов успешно прошли лечение, вирус унес жизни восьми человек. Всего с начала пандемии в Москве выявили 3 481 182 случая COVID-19, 3 286 540 пациентов выздоровели, 48 480 человек умерли от осложнений и последствий болезни.

В России за 24 часа новой коронавирусной инфекцией заразились 7836 человек. В стационары попали 528 жителей страны, 7737 пациентов вылечились после болезни, 34 россиянина скончались.

Ранее KP.RU писал, что диетолог Марина Аплетаева предупредила об опасности черного чая для пожилых людей. Этот напиток раздражает ЖКТ и повышает давление.