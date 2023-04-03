Парад Победы состоится на Красной площади в Москве 9 мая, репетиция пройдет 7 мая

В Москве 9 мая на Красной площади состоится Парад Победы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве 9 мая на Красной площади состоится Парад Победы. Генеральная репетиция пройдет за два дня до мероприятия – 7 мая, сообщили в Кремле в понедельник, 3 апреля.

«7 мая. Красная площадь. Генеральная репетиция военного парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая. Красная площадь. Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», - сказано в сообщении.

Уточняется, что с 3 апреля начнется аккредитация журналистов на освещение праздничных мероприятий. Она завершится 12 апреля в 12:00 по мск. Заявки могут подать российские СМИ, зарегистрированные в Роскомнадзоре, а также иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ.

Ранее KP.RU писал, что в Москве более 10 тысяч человек и 125 единиц вооружения примут участие в Параде Победы. 9 Мая парады пройдут в 28 российских городах, будет задействовано свыше 55 тысяч военных и 1200 единиц военной техники.