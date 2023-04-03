Диетолог Соломатина рассказала, как распознать продукты-аллергены

Чтобы выявить аллерген, следует ввести в рацион разные продукты и отследить реакцию организм на них Фото: Евгения ГУСЕВА

Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как выявить продукты, взывающие аллергию.

По ее словам, аллергия может возникать на разные продукты, и чтобы выяснить, какие именно провоцируют появление симптомов, необходимо воспользоваться специальными методиками. В первую очередь оценивается реакция на самые распространенные аллергены: арахис, яйца, красные продукты (например, клубника), мед, шоколад, морепродукты, выпечка, продукты с большим количеством красителей и консервантов. Если у человека возникает аллергия на определенный продукт, то его лучше полностью исключить из рациона.

«Если аллергия истинная, о ней люди обычно знают, потому что проблемы начинаются с детства. Если аллергия не истинная, она может возникнуть просто потому, что человек съел слишком много какого-то продукта», - уточнила диетолог.

Соломатина добавила: в некоторых случаях аллергия не имеют отношения к еде, а возникает на фоне психосоматических проблем.

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