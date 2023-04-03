Леус: Понедельник 3 апреля стал самым теплым днем в Москве с начала года

очное значение сегодняшнего максимума станет известно после 21 часа Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве понедельник, 3 апреля, стал самым теплым днем с начала года. К 13:00 по московскому времени температура воздуха поднялась до плюс 13,5 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале «Погода от шефа».

Метеоролог добавил: на главной метеостанции города, ВДНХ, в полдень воздух прогрелся до плюс 12,6 градуса, что выше, чем было у прежнего лидера - Всемирного метеорологического дня, отмечаемого 23 марта ( +12 градусов).

«Точное значение сегодняшнего максимума станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров», - добавил Леус.

Ранее KP.RU писал, что 3 апреля температура в Москве превысит климатическую норму на 3-4 градуса. При этом во второй половине дня погода немного испортится – местами пройдет небольшой дождь. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.