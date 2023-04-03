Диетолог Соломатина рассказала, когда пожилым людям нельзя пить молоко

Пожилым людям не стоит употреблять молоко при непереносимости этого продукта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24» рассказала, что пожилым людям не стоит употреблять молоко при плохой переносимости этого продукта. Оно может вызвать аллергию и проблемы с ЖКТ и другие неприятные явления – диарею и метеоризм.

«Бывает, что с возрастом, особенно у пожилых, которые долгое время не пили молоко, начинает уменьшаться количество ферментов и продукт перестает нормально усваиваться.», - пояснила она.

По словам специалистки, молоко можно заменить другими источниками кальция и белка: сыром творогом, кисломолочными продуктами, например, йогуртом. Однако, если после употребления молока не возникает отрицательных реакций, то его можно пить, поскольку это очень важный продукт для пожилых людей. В нем содержатся витамины A, E, D и группы B.

Ранее KP.RU сообщал, что диетолог Соломатина рассказала, как распознать продукты-аллергены.