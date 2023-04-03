Терапевт Чернышова перечислила самые частые ошибки при лечении анемии

При анемии не стоит заниматься самолечением Фото: Shutterstock

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Москвой 24» рассказала о самых распространенных ошибках при борьбе с анемией. Среди них – самолечение, незаконченный курс препаратов и попытка восполнить дефицит железа с помощью продуктов.

«Частая ошибка – это пытаться самостоятельно справиться с проблемой, покупать какие-то БАДы, непроверенные средства по рекомендации знакомых и себе их назначать», - подчеркнула эксперт.

Она отметила, что самостоятельный выбор лекарств может быть неэффективным, так как каждый препарат имеет свои особенности. Правильные препараты и дозировку может определить только врач. Терапевт также предупредила, что курс лечения нельзя бросать после появления первых улучшений.

Чернышова добавила: в некоторых случаях анемия указывает на другие проблемы со здоровьем, например, миому.

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