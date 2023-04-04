В Москве смертельное ДТП произошло на 92 километре МКАД Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на 92 километре МКАД произошло смертельное столкновение. Водитель за рулем автомобиля марки «Джили» совершил наезд на женщину-пешехода, которая скончалась от полученных повреждений до приезда скорой помощи. Об этом рассказали в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы.

Произошло дорожно-транспортное происшествие ночью в 03:07.

Сейчас сотрудники правопорядка работают на месте аварии, чтобы установить полную картину произошедшего и установить виновного в гибели 42-летней женщины. Будут изучаться материалы с камер видеонаблюдения.

После проведения необходимых мероприятий, может быть принято процессуальное решение.

Ранее KP.RU писал, что в Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись два автомобиля, перекрыв для проезда две полосы из трех. Информации о пострадавших не поступало, а оперативные службы города работали над устранением последствий аварии.