Два автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве

На месте работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на внешней стороне Лефортовского тоннеля произошла авария: столкнулись два автомобиля. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в Telegram канале столичного Департамента транспорта днем 29 марта.

На месте ДТП работают оперативные службы города. Причины и обстоятельства случившегося предстоит выяснить инспекторам ДПС. Движение в районе аварии затруднено: заняты две полосы из трех. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что накануне, 28 марта, на северо-востоке Москвы «Камаз» насмерть сбил пешехода. Человек шел по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Правоохранители выясняют детали случившегося, после проверки будет принято процессуальное решение.

Еще одна смертельная авария произошла 24 марта на Мурановской улице: водитель насмерть сбил пешехода, двигаясь задним ходом.