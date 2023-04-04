В батутном центре на юге Москвы мужчина пытался увезти малолетнюю девочку Фото: Олег ЗОЛОТО

В батутном центре на юге Москвы мужчина 1973 года рождения пытался увезти малолетнюю девочку, которая не была ему знакома до этого времени. Его действия удалось пресечь отцу ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по городу Москве.

Следственный комитет проводит доследственную проверку по данному инциденту.

Сотрудники изучают имеющиеся записи с камер видеонаблюдения, которые помогут установить полную картину произошедшего. Также будут проводиться допросы сотрудников батутного центра и других очевидцев.

По результатам проведенных мероприятий возможно будет принято процессуальное решение.

Ранее KP.RU писал, что в одном из зоопарков в Москве макака откусила два пальца четырехлетней девочке. Она хотела угостить животное яблоком, но примат оказался слишком проворным.