«Угрожал ножом, увез в другую квартиру и насиловал»: мужчина на севере Москвы проник в квартиру знакомой

Мужчина с ножом проник в квартиру знакомой женщины в Москве и изнасиловал ее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На севере Москвы мужчина незаконно проник в квартиру ранее знакомой 38-летней женщины, затем, угрожая ножом, переместил в квартиру на улице 3-я Бебеля. Там он удерживал ее и угрожая убийством, неоднократно насиловал. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по городу Москве.

Потерпевшей удалось обманным путем дозвониться до мужа, который и обратился в органы правопорядка.

Подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение. Ранее он был неоднократно судим. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

На него возбуждены два уголовных дела: за незаконное проникновение в жилище с применением насилия или угрозой его применения и за насильственные действия сексуального характера.

Ранее KP.RU писал, что в батутном центре на юге Москвы мужчина пытался увезти незнакомую ранее четырехлетнюю девочку. Помешал его действиям отец ребенка.