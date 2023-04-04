В Москве за прошедшие сутки выявили еще 965 новых случаев заражения COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Москве зафиксировали 965 новых случаев заражения коронавирусом по данным на четвертое апреля. За это же время 2259 пациентов смогли полностью оправиться от заболевания и успешно пройти курс лечения. Об этом стало известно на портале стопкоронавирус.рф.

Девять пациентов скончались от осложнения болезни.

На фоне обострения ряда симптомов и ухудшения состояния здоровья, госпитализация понадобилась для 155 человек. Теперь за ними будут постоянно наблюдать специалисты, что позволит выстраивать более эффективный курс лечения.

Остальные зараженные проходят амбулаторное лечение.

Врачи рекомендуют не забывать о необходимости вакцинации от коронавируса. Это позволит значительно снизить риск заражения и предотвратить его дальнейшее распространение.

Ранее KP.RU писал, что по данным на третье апреля в Москве было зафиксировано 909 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Восемь жителей столицы скончались от осложнений заболевания.