Врачи выявили в Москве 1519 новых случаев заражения COVID-19 за сутки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За прошедшие сутки по данным на пятое апреля в Москве было зафиксировано 1519 новых случаев заражения коронавирусом. От осложнений болезни скончались шесть жителей столицы. Такая статистика предоставлена порталом стопкоронавирус.рф.

Полностью избавиться от всех симптомов болезни и выздороветь смогли 1806 человек.

На фоне тяжелого протекания болезни и обострения ряда симптомов, госпитализация понадобилась для 118 человек. Для более эффективного лечения они будут находиться под постоянным наблюдением специалистов.

Остальные люди, заразившиеся коронавирусной инфекцией, проходят лечение амбулаторно.

Врачи рекомендуют не забывать о необходимости вакцинации от COVID-19, которая позволит значительно снизить риск заражения и предотвратить дальнейшее распространение вируса.

Ранее KP.RU писало том, что за сутки по данным на четвертое апреля в Москве было выявлено 965 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время скончалось девять пациентов с заболеванием.