Пешеход попал под колеса легковушки на внутренней стороне 43-го км МКАД Фото: стоп-кадр из видео

На внутренней стороне 43-го километра МКАД пешеход пытался перебежать дорогу в неположенном месте и попал под колеса легковушки. На место сразу прибыли оперативные службы города. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Информации о пострадавших и состоянии здоровья пешехода, попавшего под легковушку, пока не поступало.

Временно для проезда были перекрыты две полосы из пяти. Сейчас сотрудникам правопорядка предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. На кадрах одной из камер видеонаблюдения виден момент столкновения мужчины с легковым автомобилем в крайней полосе.

В ведомстве отметили, что стоит быть более внимательными при пересечении дорог, делать это только в специально отведенных для этого местах и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее KP.RU писал, что в Москве произошло смертельное ДТП на 92-м километре МКАД. Водитель сбил женщину, которая шла по проезжей части, а от полученных травм она скончалась на месте аварии.