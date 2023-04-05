На северо-востоке Москвы нашли более 20 гранат в мусорном контейнере Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На северо-востоке Москвы в одном из мусорных контейнеров у торгового центра «Парк хаус» обнаружили более 20 гранат. Об их происхождении пока не известно, а на место незамедлительно прибыли сотрудники правопорядка. Об этом рассказали в ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Территория, где они были найдены, на данный момент оцеплена для проведения работы специалистов.

На место сразу же прибыли бригады кинологов с собаками и саперов. Им предстоит сначала выяснить, представляют ли боеприпасы какую-либо угрозу, а уже после необходимо будет выяснить, кто мог оставить их в таком месте.

Ранее KP.RU рассказывал о том, как более чем в десять торговых центров Москвы поступили сообщения о минировании, но ни одно из них не подтвердилось. На все места выезжали специалисты, которые проверили все помещения ТЦ и территорию вокруг, на наличие посторонних и взрывоопасных предметов.