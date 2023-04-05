На Варшавском шоссе Москвы загорелся строительный мусор Фото: стоп-кадр из видео

В Москве на Варшавском шоссе в районе дома №7 загорелся строительный мусор на проезжей части. На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы города. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

На данный момент движение автомобилей на данном участке затруднено.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит узнать все обстоятельства и причины произошедшего. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты, чтобы не создавать пробок на данном участке дороги.

Ранее KP.RU рассказывал, как пешеход перебегал дорогу в неположенном месте на 43-м километре МКАД и попал под колеса легкового автомобиля. О степени травм пострадавшего на данный момент не известно. На месте работают сотрудники правопорядка, которым предстоит выяснить полную картину произошедшего.