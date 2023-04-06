Пассажирка такси погибла в ДТП с каршерингом на Волгоградском проспекте в Москве

Авария произошла в ночь на 6 апреля Фото: прокуратура Москвы

В Москве ночью, в 03:48, на Волгоградском проспекте произошла авария с участием каршеринга и такси: водитель автомобиля «Джили» выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Киа». В результате ДТП погибла пассажирка такси, виновник аварии и 59-летний водитель такси получили травмы, их госпитализировали в медицинское учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По факту случившегося инспекторы проводят проверку, выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Кроме того, прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех деталей ДТП и привлечения=е виновного к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». По данным правоохранителей, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее KP.RU писал, что пешеход попал под колеса легковушки на внутренней стороне 43-го км МКАД. Движение было перекрыто по двум полосам из пяти.