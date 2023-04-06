Пьяный мужчина изнасиловал знакомую и отобрал у нее золотое украшение на юге Москвы

В Москве мужчина изнасиловал и ограбил знакомую Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в изнасиловании и ограблении знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел 2 апреля в квартире на Елецкой улице. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применяя насилие, надругался над знакомой, а затем скрылся с места происшествия. Спустя время он вернулся в квартиру и потребовал от женщины деньги, но она отказала. Тогда насильник сорвал с шеи потерпевшей золотое украшение и убежал.

Злоумышленника задержали и заключили под стражу. Мужчине предъявили обвинение в по ч. 1 ст. 131УК РФ «Изнасилование» и ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Проводятся следственные действия. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что мужчина с ножом проник в квартиру знакомой женщины в Москве и изнасиловал ее. В полицию обратился муж потерпевшей. Насильника задержали, в отношении его возбудили уголовное дело.