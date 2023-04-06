Водитель грузовика насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в центе Москвы

На месте ДТП работали оперативные службы города Фото: прокуратура Москвы

В Москве в переулке Маяковского водитель грузовика сбил мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Потерпевший скончался на месте. Авария произошла днем 6 апреля, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

На месте ДТП работали оперативные службы города, в частности сотрудники Госавтоинспекции Москвы, правоохранители, а также бригада скорой помощи. Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств случившегося. Правоохранители примут процессуальное решение по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ранее KP.RU писал, что ночью 6 апреля пассажирка такси погибла в ДТП с каршерингом на Волгоградском проспекте. В также больницу госпитализировали виновника аварии и водителя такси. По факту случившегося инспекторы проводят проверку.