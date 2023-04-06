Москвич лишился 50 тысяч долларов при попытке обмена валюты

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве мужчину избили и ограбили при попытке обмена валюты. Инцидент произошел апреля, рассказали KP.RU в пресс-службе столичной полиции.

По словам 22-летнего потерпевшего, в офисное помещение на Ленинградском проспекте вошли двое неизвестных, которые нанесли ему несколько ударов руками в область головы и отняли деньги.

Сумма материального ущерба составила более одного млн рублей в рублевом эквиваленте. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Правоохранители ищут подозреваемых.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что у молодого человека с собой были 50 тысяч долларов, то есть около 4,2 млн рублей по текущему курсу. По данным телеграм-канала «112», парень захотел выгодно обменять валюты и нашел клиентов через мессенджер.

Ранее KP.RU писал, что мужчину избили у обменника валют в Москве и отобрали у него 50 млн рублей.