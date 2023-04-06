Риелтор Никитина заявила, что спрос на квартиры без ремонта в Москве упал в 5 раз

В Москве в пять раз упал спрос на квартиры без ремонта и отделки Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве отсутствие ремонта во вторичном жилье или отделки в новостройке стало главной причиной отказа покупателей от приобретения квартир. Спрос на такую невидимость упал в пять раз, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на риелтора Екатерину Никитину.

«Если раньше мы получали не менее пяти звонков в неделю на такие объекты, то сегодня таких обращений не более одного в неделю…», уточнила она.

Эксперт добавила, что покупателей часто отталкивает дорогой, вычурный и несовременный ремонт, олицетворяющий стиль 90-х годов. Кроме того, наличие перепланировок, которые нельзя узаконить, также является фактором, останавливающим покупателей. К таким изменениям можно отнести перенос батареи на лоджию, пристройку террас на этажах, перенос газа и прочее.

Как писал KP.RU, ранее риелтор Евгений Коноплев заявил, что квартира в Москве не может стоить меньше 5 млн рублей. Эксперт посоветовал быть осторожными при выборе жилья.