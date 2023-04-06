Труп пенсионерки полтора года пролежал в квартире на юго-западе Москвы

На юго-западе столицы нашли мумифицированный труп пенсионерки Фото: МВД Медиа

На юго-западе столицы нашли мумифицированный труп пенсионерки 1937 года рождения. Предположительно, тело пролежало в квартире на Голубинской улице полтора года, сообщает «Московский комсомолец».

По данным источника, тело пожилой москвички нашли в среду вечером, 5 апреля, когда жильцы с нижнего этажа обнаружили у себя протечку. Дверь в квартиру вскрыли сотрудники правоохранительных органов, они и обнаружили труп пенсионерки. Детали случившегося уточняются. Точную причину смерти установит экспертиза.

Ранее KP.RU писал, что женщину насмерть придавило шкафом в квартире на северо-востоке Москвы. Инцидент произошел 5 апреля в квартире на ул. Каргопольской. Смерть не носит криминальный характер. По словам соседей, знакомых и близких погибшей, в течение многих лет женщина злоупотребляла алкоголем.