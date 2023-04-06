Трое мужчин избили и ограбили москвича в подземном переходе

Налетчиков задержали недалеко от места происшествия Фото: ГУ МВД по Москве

В Москве сотрудники уголовного розыска задержали троих мужчин, подозреваемых в ограблении 41-летнего жителя столицы, сообщили на портале «МВД Медиа».

По данным полиции, в подземном переходе под 3-м Крутицким переулком один из злоумышленников нанёс потерпевшему удары, после чего мужчину начали избивать еще двое его сообщников. Они отобрали у него пакет с напитками и продуктами, мобильный телефон и документы.

Налетчиков задержали недалеко от места происшествия. Ими оказались 45-летний житель Тверской области, 27-летний приезжий из Брянской области и 37-летний москвич. У них изъяли украденный смартфон и чужие документы, а также часть продуктов. Возбуждено уголовное дело, фигурантов арестовали.

Ранее KP.RU писал, что на юге Москвы пьяный мужчина изнасиловал знакомую и отобрал у нее золотое украшение. Злоумышленника задержали, в отношении его возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.