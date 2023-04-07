Таксист и его знакомый украли у пассажира 45 тысяч рублей, угрожая ножом в Москве

Водитель такси и его сообщник заставили пассажира перевести им 45 тысяч рублей на счет Фото: МВД Медиа

В Москве водитель такси и его знакомый ограбили пассажира. Правоохранители задержали двоих 24-летних злоумышленников в подмосковном Красногорске, сообщили на сайте «МВД Медиа».

По данным полиции, таксист принял заказ от москвича на поездку от станции метро «Волоколамская». К назначенному месту он приехал вместе с сообщником. Клиент сел в салон и передал мужчине 500 рублей, однако в конце поездки водитель потребовал у пассажира перевести все имеющиеся у него деньги. Один из налетчиков приставил к его телу нож. Потерпевший перевел злоумышленникам на счет около 45 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Фигурантов заключили под стражу. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что трое мужчин избили и ограбили москвича в подземном переходе. Налетчики отобрали у потерпевшего пакет с продуктами, документы и мобильный телефон. Грабителей поймали.