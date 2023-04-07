Семилетний мальчик попал в больницу после наезда самоката на юго-востоке Москвы

Инцидент произошел 6 апреля на Новомарьинской улице Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Москве семилетний мальчик получил серьезные травмы после наезда самоката, ребенка госпитализировали в больницу, сообщает «Московский комсомолец».

По данным источника, все произошло в четверг, 6 апреля, примерно в 16:30 на Новомарьинской улице. Женщина гуляла с сыном, на мальчика неожиданно наехал юноша-самокатчик. Молодой человек катался по городу в компании друзей.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу, у него диагностировали черепно-мозговую травму и перелом лобной кости. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что 26 марта самокатчик сбил пешехода в Большом Кондратьевском переулке в Москве. Инцидент произошел в зоне действия регулируемого пешеходного перехода. На месте происшествия работали сотрудники оперативных служб, в том числе инспекторы ГИБДД.