Мужчина с пистолетом пытался прорваться в здание Минобороны РФ в центре Москвы

Мужчина с пистолетом пытался попасть на территорию здания Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ

В центре Москвы мужчина с пистолетом пытался попасть на территорию здания Минобороны РФ. Он находился в неадекватном состоянии, громко кричал и размахивал руками, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Инцидент произошел 7 апреля на КПП у главного здания Минобороны на Фрунзенской набережной. Нарушителя задержали, но он не смог объяснить свой поступок. У злоумышленника изъяли оружие и направили на экспертизу. Предположительно, в руках у него был пневматический пистолет. Никто не пострадал, жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.

В отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве. После этого нарушителя направили в психиатрическое отделение на обследование.

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