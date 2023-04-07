Мошенники заперли мужчину в валютном обменнике и похитили 60 млн рублей

В Москве мужчину заперли и ограбили в фальшивом пункте обмена валюты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве 31-летнего жителя Киргизии заперли и ограбили в фальшивом пункте обмена валюты. Коммерсант хотел купить по выгодному курсу швейцарские франки, но лишился 60 млн рублей, сообщает источник KP.RU.

Мужчина нашел объявление об обмене валюты в интернете и вечером 6 апреля приехал на указанный адрес – Сущевский вал, 23. По данным ГУ МВД по столице, он передал кассиру деньги, женщина тут же вышла в другое помещение и заперла потерпевшего в офисе. Оттуда он позвонил в полицию. Правоохранители освободили мужчину. Сумма материального ущерба составила около 60 млн рублей. Устанавливаются все детали случившегося, преступников ищут.

Уточняется, что у потерпевшего есть свой магазин по продаже одежды из Турции.

Ранее KP.RU писал, что москвич лишился 50 тысяч долларов при попытке обмена валюты. Двое неизвестных избили молодого человека и отобрали у него деньги. Правоохранители ищут подозреваемых.