Мужчина одним ударом убил посетителя продуктового магазина в Москве

Инцидент произошел ночью 7 апреля на Волжском бульваре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве задержали мужчину, который в ходе драки в продуктовом магазине убил человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

Инцидент произошел ночью 7 апреля на Волжском бульваре. Между двумя мужчинами произошел конфликт: подозреваемый ударил своего оппонента по лицу, после чего тот упал. Сам злоумышленник скрылся.

На место происшествия вызывали полицию. Правоохранители обнаружили тело 42-летнего мужчины, он скончался от одного удара. Стражи порядка оперативно задержали 35-летнего подозреваемого и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Ранее KP.RU писал, что таксист и его знакомый украли у пассажира 45 тысяч рублей, угрожая ножом в Москве. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Преступников задержали и арестовали.