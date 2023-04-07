Водитель иномарки сбил 10-летнего мальчика на самокате на севере Москвы

Авария произошла на улице Зои и Александра Космодемьянских Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве водитель «Мерседес» сбил 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на самокате на запрещающий знак светофора. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Зои и Александра Космодемьянских в районе дома 26/21. Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу. У него диагностировали ушиб и ссадины.

«Дорогие родители, летние каникулы не за горами. Дети будут больше времени проводить на прогулках, поэтому ваша задача - уже сейчас позаботиться о безопасном поведении ребенка на дороге», - добавили инспекторы.

В Госавтоинспекции напомнили основные правила, которые нужно регулярно повторять детям: находить дорогу только по пешеходным переходам, не выезжать на проезжую часть на самокате или велосипеде, смотреть по сторонам, не перебегать внутридворовые проезды и пр.

Ранее KP.RU писал, что 6 апреля водитель грузовика насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в центе Москвы.