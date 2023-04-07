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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 12:56

Четыре автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве

Движение в районе ДТП затруднено
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На месте ДТП работают оперативные службы города

На месте ДТП работают оперативные службы города

Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Волгоградском проспекте произошла массовая авария: столкнулись четыре автомобиля, один из них перевернулся, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

На кадрах, представленных с места происшествия, видно, как чёрная легковушка переворачивается и задевает другие транспортные средства. Информация о пострадавших уточняется. В настоящий момент на месте ДТП работают оперативные службы города. Инспекторам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

В Дептрансе добавили: движение в районе ДТП затруднено. Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что водитель иномарки сбил 10-летнего мальчика на самокате на севере Москвы. Ребенок выскочил на дорогу на запрещающий знак светофора. Его доставили в больницу с ушибом и ссадинами. Детали случившегося выясняются.