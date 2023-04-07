Тишковец спрогнозировал потепление до +20 градусов в Москве 12 и 13 апреля

В Москве в среду и четверг ожидается потепление до +20 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве на следующей неделе будет по-майски тепло. В среду и четверг, 12 и 13 апреля воздуха прогреется до +20 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам синоптика, по ночам столики термометров будут показывать около +1…+6 градусов, в дневные часы от +12 до +17 в понедельник, до +20 – в среду и четверг. Среднесуточная температура будет держаться на уровне выше +5 градусов, поэтому автомобилисты смогут поменять зимнюю резину на летнюю.

«Это не рекорд, но согласно метеостатистике в прошлом веке в это время года так тепло было всего 1 раз в 10 лет, а в век глобального потепления всплески майского тепла в эти дни случаются примерно каждые 2-3 года», - уточнил метеоролог.

Ранее KP.RU писал, что синоптик центра «Метео» Александр Шувалов пообещал москвичам 8 и 9 апреля «предмайскую погоду». Столбики термометров поднимутся до +13. Температурный фон будет соответствовать не началу, а концу апреля.