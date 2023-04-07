Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе на Бескудниковском бульваре в Москве

В Москве ребенок попал под колеса автомобиля Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Бескудниковском бульваре в районе дома 11 водитель сбил ребенка. Авария произошла на пешеходном переходе, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Информация о состоянии пострадавшего не уточняется. На месте происшествия работают оперативные службы города. Движение на участке не затруднено.

В Дептрансе призвали родителей следить за детьми на дороге и напоминать им, что переходить проезжую часть можно только на разрешающий знак светофора. На нерегулируемом переходе необходимо посмотреть по сторонам и убедиться, что все автомобили остановились.

Ранее KP.RU писал, что днем 7 апреля четыре автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве. В результате ДТП одна из машин перевернулась. Сведения о пострадавших пока не поступали. Движение в районе аварии было временно затруднено.