Гидрометцентр: днем 8 апреля в Москве будет переменная облачность и до +14 градусов

Днем 8 апреля в Москве будет переменная облачность и до +14 градусов Фото: Олег ЗОЛОТО

Днем восьмого апреля в Москве ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Температура воздуха будет колебаться от 12 до 14 градусов тепла. Восточный ветер будет дуть со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Об этом рассказали на портале Гидрометцентра России.

Атмосферное давление в первой половине суток будет находиться на отметке в 758 миллиметров ртутного столба.

В темное время суток в Москве заметно похолодает и местами температура воздуха не будет превышать одного градуса выше нуля. Осадков в это время тоже не стоит ждать, а значение атмосферного давления снизится всего на один миллиметр ртутного столба и все еще будет выше нормы.

Ранее KP.RU писал, что уже на следующей неделе в Москве может потеплеть до +20 градусов. Такую температуру жители и гости столицы смогут почувствовать уже 12 и 13 апреля.