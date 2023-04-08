Врач Ивкин объяснил понятие «сахарных прыщей» Фото: Shutterstock

Из-за частого употребления большого количества сахара у людей могут возникать довольно неприятные кожные высыпания, которые часто называют «сахарными прыщами». Обычно они появляются у людей, предрасположенных к этому. Об этом рассказал в беседе с порталом «Мослента» врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин.

Именно предрасположенность часто является причиной высыпаний, а не поедание конфет, мучного и других сладостей.

Тем не менее, продукты в которых есть большое содержание сахара, может быть триггером для возникновения «сахарных прыщей» на коже. Поэтому для снижения вероятности этого, стоит придерживаться диеты, отказаться от фастфуда, шоколада, мучных и молочных продуктов.

Диета может помочь не только для снижения риска появления кожных высыпаний, но и для борьбы с уже появившимися высыпаниями.

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