В Москве начали промывку дорог и тротуаров специальным средством Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

Сегодня в Москве начнется плановая промывка дорог и тротуаров специальным средством. Оно помогает удалять сильные загрязнения, масляные и мазутные пятна и другие следы. После этого будет еще одна мойка, но уже обычной водой. Об этом рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Такая процедура традиционно проводится весной и осенью в столице.

Промывать будут плиточные покрытия, асфальтобетонные, а также парковки, дворы, тротуары и прочие общественные пространства.

Отмечается, что моющее средство абсолютно безопасно и полностью разлагается в почве, при этом оно не содержит щелочей и кислот. В местах, где недоступна промывка при помощи спецтехники, ее будут проводить вручную. Всего же за апрель будет четыре подобные мойки.

Ранее KP.RU писал, что днем восьмого апреля в Москве ожидается переменная облачность и температура воздуха до 14 градусов тепла. Осадков в столице не ожидается, а атмосферное давление будет выше нормы.