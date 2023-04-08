Сергей Собянин: в Москве начали подготовку к летнему сезону мотогруппы спасателей

В Москве начали подготовку к летнему сезону мотогруппы спасателей Фото: из telegram-канала мэра Москвы Сергея Собянина

В Москве мотогруппы спасателей уже начали подготовку к летнему сезону. Обычно они участвуют в ликвидации последствий ДТП, а также оказывают первую помощь пострадавшим, помогают в тушении пожаров и ищут потерявшихся в лесу. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего в городе работают 11 пожарно-спасательных расчетов на 22 мотоциклах.

Всего это 160 специалистов, которые с мая по октябрь патрулируют город. Перед каждым сезоном все они проходят специальную подготовку и серию тренировок, на которых они совершенствуют свои навыки.

Из-за более высокой мобильности и маневренности, часто именно они первыми прибывают на место происшествия и незамедлительно оказывают помощь пострадавшим до прибытия основных пожарно-спасательных бригад.

За прошлый год они совершили более двух тысяч выездов.

Помимо этого, на МКАД и соседних магистралях дежурит специальное аварийно-спасательное формирование, в распоряжении которых восемь автомобилей с оборудованием для ликвидации последствий ДТП и тушения возгораний.

Ранее KP.RU писал, что в Москве началась промывка дорог и тротуаров специальным средством. Оно абсолютно безвредное и помогает очистить серьезные загрязнения.