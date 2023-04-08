В Москве появится еще несколько площадок для выступлений артистов проекта «Музыка в метро» на БКЛ Фото: Департамент транспорта Москвы

Уже скоро в Москве появится еще несколько площадок для выступлений артистов в рамках проекта «Музыка в метро» на БКЛ. На пяти станциях метро еще с декабря 2022 года уже дают концерты разные музыканты. Об этом рассказали в пресс-службы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

За это время уже прошло более трех тысяч выступлений.

Отмечается, что Большая кольцевая — самая современная и технологичная линия метро. Одним из главных направлений Московского транспорта были и остаются пассажирские сервисы, поэтому самые передовые из них внедряются именно на БКЛ.

Сейчас специалисты изучают различные варианты, чтобы подобрать максимально комфортное и безопасное место для размещения площадок. Будет учитываться пассажиропоток, обзор камер и безопасность.

Ранее KP.RU писал, что мотогруппы спасателей в Москве уже начали подготовку к летнему сезону. Всего в столице работают 11 бригад на 22 мотоциклах.