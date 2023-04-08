Один человек погиб при пожаре на Вешняковской улице в Москве Фото: Борис КОКУРИН

На востоке Москвы на улице Вешняковской при пожаре в жилом доме погиб один человек. Еще 14 человек удалось эвакуировать, в их числе было трое детей. Теперь они пройдут осмотр специалистов для установления возможных последствий. Об этом KP.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 13:28 и на место незамедлительно отправились пожарно-спасательные бригады.

Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров, а горели личные вещи в квартире на шестом этаже. Пожар удалось потушить к 14:12. Причины возгорания на данный момент неизвестны.

Сейчас на месте работают специалисты, которые будут устанавливать причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее KP.RU писал, что при пожаре на проспекте Вернадского в Москве пострадала женщина. Площадь пожара составила всего 15 квадратных метров.