Движение на пересечении 1-го км МКАД с шоссе Энтузиастов временно ограничат из-за строительных работ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за необходимости проведения ряда дорожных работ в Москве будет частично ограничено движение на пересечении 1-го километра МКАД с шоссе Энтузиастов. Ограничение начнется с десятого апреля. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

С 10 апреля будет недоступна для движения одна полоса из шести.

А с 11 по 14 апреля на том же участке дороги будет недоступна одна полоса в каждом из направлений. Такие ограничения необходимы для проведения плановых ремонтных дорог. Водителей просят строить свои маршруты с учетом всех ограничений и с пониманием отнестись к дорожным работам.

Ранее KP.RU писал об ограничении движения на ряде улиц в столице в связи с проведением строительных и инженерных работ. Некоторые из ограничений будут действовать до июля 2023 года.