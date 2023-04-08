На платформе Электрозаводская Казанского направления МЖД человек упал под прибывающий поезд Фото: Алексей БУЛАТОВ

На платформе Электрозаводская Казанского направления Московской железной дороги человек упал под прибывающий поезд. При этом он остался жив. Об этом рассказали ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сейчас спасатели достают его.

Как это произошло на данный момент не известно. После вызволения пострадавшего, его передадут на осмотр медикам, которые выяснят степень травм после произошедшего. После этого будут проведены мероприятия, которые позволят установить полную картину произошедшего. Будут допрашиваться возможные очевидцы происшествия.

Пассажирам рекомендуют не забывать о мерах безопасности, которые стоит соблюдать при нахождении на платформе.

Ранее KP.RU писал, что мужчина упал со второго этажа ГУМа и попал в больницу. Сообщалось, что причиной этому стала неудачная попытка сделать фотографию на перилах, но удержать равновесие не удалось.