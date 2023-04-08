Синоптик Вильфанд пообещал майскую погоду в середине следующей недели в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

К середине следующей недели в Москву может прийти самая настоящая майская погода. Воздух в столице может прогреться до значения в 18 градусов тепла. Об этом рассказали на портале РИА Новости со слов научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Еще на этих выходных, температура воздуха в столице будет соответствовать значениям третьей декады апреля.

Она может достигать 11-13 градусов выше нуля, а уже с 11 апреля воздух прогреется до вполне себе майских +18 градусов. Формировать такую погоду будет не только выглянувшее солнце, но и теплый воздух.

Ранее KP.RU рассказывал, что погода в Москве днем восьмого апреля была достаточно теплой и воздух прогревался до +14 градусов. При этом в столице в течение суток наблюдается переменная облачность без осадков, а атмосферное давление находится в значениях выше нормы и составляет 758 миллиметров ртутного столба.