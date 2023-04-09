На юго-востоке Москвы водитель «Мерседеса» сбил девочку на пешеходном переходе Фото: прокуратура Москвы

На юго-востоке Москвы на улице Кухмистерова 56-летний мужчина за рулем автомобиля марки «Мерседес» сбил девочку 2016 года рождения на пешеходном переходе. После столкновения ее госпитализировали в одно из медицинских учреждений города. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры столицы.

На момент происшествия она находилась без сопровождения взрослых.

Прокуратура Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также принятие процессуального решения по факту дорожно-транспортного происшествия.

О степени травм пострадавшей на данный момент не известно. Сотрудникам правопорядка предстоит выяснить и причины нахождения девочки на улице без сопровождения родителей.

Ранее KP.RU писал, как водитель сбил ребенка на пешеходном переходе на Бескудниковском бульваре в Москве. О степени полученных ребенком травм, информация не поступала.