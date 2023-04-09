В Москве днем 9 апреля воздух может прогреться до +16 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье девятого апреля в Москве ожидается переменная облачность без осадков, а воздух в регионе будет прогреваться в первой половине суток до 14-16 градусов тепла. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от двух до семи метров в секунду.

На протяжении всего дня атмосферное давление в Московском регионе будет не сильно меняться и будет находиться на отметке в 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В темное время суток может заметно похолодать и местами в некоторых районах может похолодать вплоть до нуля градусов. При это осадков также не прогнозируется. Ветер также заметно не изменится и будет дуть с той же силой.

Ранее KP.RU писал, что в середине грядущей недели в Москве может наступить майская погода. Воздух будет прогреваться до 18 градусов тепла, а погода будет обусловлена не только теплым воздухом, но и солнцем.