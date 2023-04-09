Три автомобиля столкнулись на внутренней 67-го километре МКАД после развязки с Волоколамским шоссе Фото: Сергей ГАПОН

На внешней стороне 67-го километра МКАД после развязки с Волоколамским шоссе произошло столкновение трех автомобилей. На место происшествия уже прибыли оперативные службы города. Об этом рассказали в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На данный момент движение в районе аварии затруднено.

Сейчас на месте столкновения сотрудники правопорядка пытаются выяснить все обстоятельства и причины произошедшего, а также установить виновного в ДТП. Водителей просят по возможности выбирать альтернативные маршруты, чтобы не создавать еще больших затруднений.

О пострадавших на данный момент не сообщалось

Ранее KP.RU рассказывал, как на юго-востоке Москвы водитель за рулем автомобиля марки «Мерседес» сбил маленькую девочку 2016 года рождения на пешеходном переходе. На тот момент она была не под присмотром родителей. Ее госпитализировали в одно из медучреждений.