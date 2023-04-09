Сергей Собянин рассказал о компенсации расходов на образование сотрудников компаний Москвы Фото: Shutterstock

В Москве с 14 апреля начнется прием заявок на компенсацию расходов столичных компаний на обучение и профессиональную переподготовку сотрудников. Организации могут получить до 95% от потраченной суммы. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Размер субсидии не может составлять более 120 тысяч рублей на человека за один год.

Этой программой можно воспользоваться если сотрудники проходили обучение по таким направлениям, как: информационные и инновационные технологии, наука и промышленность, а также сфера услуг и креативная индустрия.

Субсидии также можно будет получить на всевозможные специальности среднего профессионального образования, которые входят в Общероссийский классификатор. Закончится прием заявок 15 июня.

Подобная программа началась еще в 2020 году и по ней уже одобрено более 740 заявок. Некоторые компании успели получить компенсацию уже несколько раз, а общая сумма субсидий составила 223 миллиона рублей.

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