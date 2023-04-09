Более 100 человек приняли участие в Тотальном диктанте на площадках Московского транспорта Фото: Департамент транспорта Москвы

В столице более ста человек приняли участие в «Тотальном диктанте» на площадках Московского транспорта. Ведомство уже третий раз участвует в ежегодной акции. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Самой популярной локацией для «Тотального диктанта» стала техническая библиотека Московского метрополитена на станции «Выставочная»

Также можно было принять участие в акции на еще ряде интересных локаций. Людей приглашали на завод СВАРЗ в цех ПАО «Камаз», в Ситуационный центр ЦОДД и в Единый диспетчерский центр «Аэроэкспресс» в аэропорту Шереметьево.

Результаты «Тотального диктанта» станут известны уже 25 апреля.

Ранее KP.RU писал, что в Москве появится еще несколько площадок для выступлений артистов в рамках проекта «Музыка в метро». Известные артисты с начала года уже выступали на пяти площадках в Московском метро.