Собянин рассказал о новых площадках проекта «Новые адреса счастья» в Москве Фото: telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

С 22 апреля в Москве начнется пятый сезон проекта «Новые адреса счастья». Он предлагает регистрацию брака в необычных местах. Традиционно проект открывается перед праздником Красная горка. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

На выбор у молодоженов доступно более 30 самых разных площадок.

Теперь появилась новая площадка — Оперный дом в музее-заповеднице «Царицыно».

Также теперь возобновятся церемонии бракосочетания в Останкинской телебашне. Среди популярных площадок также можно отметить небоскребы «Москва-Сити», павильоны «Космос», исторические усадьбы и станция метро «Маяковская».

Одно из ярчайших событий пройдет на Москве-реке. На набережной Тараса Шевченко запустят сразу пять свадебных речных трамвайчиков, где смогут пожениться 50 парю

Ранее KP.RU писал, что более 100 человек приняли участие в «Тотальном диктанте» в Московском транспорте. Уже третий раз ведомство присоединяется к этой ежегодной акции.