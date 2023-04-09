Синоптик Леус предупредил о дождях на грядущей неделе в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

На грядущей неделе в Москве ожидается теплая, но дождливая погода. Осадки могут прийти в столицу уже во второй половине недели. Об этом рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха к экватору недели может повыситься до 16-18 градусов тепла.

Переменная облачность придет в столицу уже 12 апреля, а вот на следующий день осадки в виде дождя может принести циклон. Ветер будет слабый, а в четверг 13 апреля может немного похолодать до 8-10 градусов выше нуля.

В начале недели атмосферное давление будет немного выше нормы и достигнет показателей 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее KP.RU писал, что девятого апреля в Москве воздух прогрелся до +16 градусов. При этом осадков в регионе не ожидается. Юго-восточный ветер дует в столице со скоростью от двух до семи метров в секунду.