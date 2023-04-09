Водитель не справился с управлением и перевернулся на Рязанском проспекте в Москве Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве на Рязанском проспекте водитель не справился с управлением легковушки, наехал на препятствие и опрокинулся. На место происшествия незамедлительно выехали оперативные службы города. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Информация о пострадавших при ДТП уточняется.

Движение в районе аварии не затруднено, а сотрудники правопорядка будут выяснять все причины и обстоятельства произошедшего. Сейчас изучаются записи с камер видеонаблюдения и опрашиваются очевидцы произошедшего.

Водителям напоминают, что во время движения по городу стоит соблюдать правила дорожного движения и не отвлекаться на гаджеты.

Ранее KP.RU писал о столкновении трех автомобилей на внутренней стороне 67-го километра МКАД после развязки с Волоколамским шоссе. В районе аварии было временно затруднено движение. Информации о пострадавших не поступало.